Kays Said İkinci Döneme Başladı

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Tunus Halk Meclisi'nde yapılan oturumda yemin ederek ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Said için parlamentoda düzenlenen yemin töreni Tunus resmi televizyonunda canlı yayımlandı.

Yemin töreni için düzenlenen oturumda, Cumhurbaşkanı Said, yemin ederek ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için resmi olarak göreve başladı.

Yemin ardından konuşan Said, "Tunus halkı 6 Ekim'de (cumhurbaşkanlığı seçimlerinde) özgürce kararını verdi. Tunus halkı, tüm zorlukları ortadan kaldıracak ulusal kurtuluş yolunu tamamlamaya karar verdi. Yüzleşmeye çalışacağımız en büyük zorluklardan biri işsizlik, özellikle gençler için yeni bir yol açmalıyız." dedi.

Özgürlüğün "hakaret ve küfür" olmadığını söyleyen Said, "Hakların ihlali ya da hukukun ihlali özgürlük değildir. Üzerinde tartışmaya gidemeyeceğimiz şey vatandır. Hainlere, ajanlara, sömürgecilik çemberine düşenlerin bizim topraklarda işi yok." ifadelerini kullandı.

Yüzde 28,8 katılımın olduğu seçimlerde Said oyların yüzde 90,69'unu aldı

Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Said, oyların yüzde 90,69'unu alarak ikinci defa cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Yüzde 28,8 katılım oranının olduğu seçimdeki diğer adaylardan Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi yüzde 1,97 ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak başlayan iş insanı Ayaşi Zamal ise yüzde 7,35 oy aldı.

Anayasa profesörü olan Said, ilk olarak 2019 yılında düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmişti.

Muhalefetin çoğunluğunun tepki gösterdiği seçim sürecinde Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve diğer bazı partiler ise seçimlere katıldı.