Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti

06.05.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri, ACES Europe tarafından 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildi. Spor altyapısı geliştirilecek.

(TBMM) - AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ACES Europe tarafından Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini açıkladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, merkezi Brüksel'de bulunan ve 1999 yılında kurulan ACES Europe'un sporun toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve şehirlerin global tanınırlığının yükseltilmesini amaçladığını belirterek, Kayseri'nin bu unvana spor tesislerinin kapasitesi, organizasyon kabiliyeti ve sürdürülebilir spor vizyonu gibi kriterler doğrultusunda layık görüldüğünü ifade etti.

Kayseri'nin spor altyapısına ilişkin bilgiler de paylaşan Cıngı, şehrin yüzlerce uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile dikkat çektiğini, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle yüz binlerce sporsevere ulaşıldığını söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'nin dört mevsim spor imkanı sunduğunu ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Cıngı, yüksek irtifa kamp merkezinin de birçok branşta profesyonel takımlar tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Cıngı, Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olmasının uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılmasını sağlayacağını, spor turizmi üzerinden ekonomik hareketlilik oluşturacağını ve Türkiye'nin spor diplomasisine katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:39:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.