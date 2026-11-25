Kayseri Barosu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Baro Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan avukat Nebahat Ülker Yıldız, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kadına yönelik şiddetin ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayan Yıldız, Anayasa'nın 10. ve 17. maddeleri uyarınca kadınların yaşam hakkını korumanın ve eşitliği sağlamanın devletin anayasal yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırılardan ibaret olmadığını dile getiren Yıldız, ekonomik, psikolojik ve dijital şiddetin yanı sıra ısrarlı takibin de şiddet türleri arasında yer aldığını, bu şiddetin en ağır sonucunun ise kadın cinayetleri olduğunu kaydetti.

Baroların hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma görevlerinin kadınların yaşam hakkını ve eşitliğini savunmayı da kapsadığını belirten Yıldız, Kayseri Barosu olarak kadınların hak arama mücadelesinin yanında olmaya ve üzerlerine düşen hukuki ve kamusal sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Baro olarak kadın hakları ve adli yardım çalışmaları kapsamında kadınların hak arama mücadelesini desteklemeye, şiddet dosyalarını hukuki yetkileri çerçevesinde takip etmeye ve kamu kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Yıldız, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin, kadınların korunmasının ve adaletin sağlanmasının devletin hukuki yükümlülüğü olduğunu dile getirdi.