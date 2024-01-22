Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İldem Pazarı\'nda Esnaflarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem Pazarı'nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşla sohbet etti.

Büyükkılıç, esnafla görüştüklerini ve vatandaşın taleplerini dinlediklerini belirtti.

Vatandaşın taleplerine karşılık vermek için çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, "Tabi ki hava şartlarının getirdiği pazar yeriyle ilgili bazı talepler var. Onlarla ilgili de babayiğitçe konuşuyorum, üzerimize ne düşüyorsa ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Burada pazar yerimizin güneş enerjisi santrali de var. Hem pazar hem de belediye kazanıyor. Vatandaşlarımız böylece hizmete vesile oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Allah helalinden esnaflarımıza bol rızık, vatandaşlarımıza da sağlık sıhhat versin." ifadelerini kullandı.