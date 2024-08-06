Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sultanhanı Kervansarayı'nı Turistlere Tavsiye Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri turizme kazandırılan 792 yıllık Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı'na davet etti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri- Sivas kara yolunun 46'ncı kilometresinde Bünyan ilçesi Sultanhanı Mahallesi'nde bulunan, Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında yaptırılan kervansarayın Selçuklu mimari tarzının en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

Kente gelenleri Sultanhanı Kervansarayı'nı da görmeye davet eden Büyükkılıç, "Burası eşsiz tarihin izlerinin taşlarında yaşadığı, mutfağından mis gibi kokuların yayıldığı, herkesin gelip görmesi gereken yer. Tüm hemşehrilerimizi ve Kayseri'ye gelen yabancı turistleri bu güzel mekanımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kervansaray'a gelen ziyaretçilere Kaytur Sultanhanı Kafe ve Restoran'da hizmet verildiğini, pazartesi dışında haftanın 6 günü sabah 09.00'dan 16.30'a kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.