Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı Açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 3 Ağustos Cumartesi günü Anadolu Harikalar Diyarı'nda vatandaşla buluşacak.
Ziyaretçiler, cumartesi günleri 08.00-20.00 saatleri arasında pazarda alışveriş yapabilecek.
Pazarda, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı, şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunulacak.
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