Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Spor Etkinliği Düzenliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her sabah kadınlara yönelik ücretsiz spor etkinliği düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor A.Ş'nin alanında uzman eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen sabah sporları, Kadir Has Kültür, Alparslan, Florya, Mustafa Cemiloğlu, Gül, Muhsin Yazıcıoğlu ve Belsin İsa Yusuf Alptekin parkları içerisinde yapılıyor.

Hafta içi ve cumartesi günleri 07.15 ile 08.15 saatleri arasında yapılan etkinliğe kadınlar ücretsiz katılıyor.