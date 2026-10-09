Kayseri Büyükşehir, Kuşçu ve Yemliha'ya 3 ton su kapasiteli yangın aracı verdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir, Kuşçu ve Yemliha'ya 3 ton su kapasiteli yangın aracı verdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan'a bağlı Kuşçu ve Yemliha mahallelerine traktör arkasına takılan yangın söndürme araçlarını teslim etti. 3 ton su kapasiteli araçlar dakikada 1200 litre su işleyip 60 metreye kadar müdahale edebiliyor; teslimin ardından tatbikat yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla Kuşçu ve Yemliha mahallelerine traktör arkasına takılabilen yangın söndürme araçları aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelinde yangın, trafik kazası, arama kurtarma ve su baskını gibi olaylara müdahale çalışmalarının yanı sıra, kırsal mahallelerin acil durumlara müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hazırlanan traktör arkası yangın söndürme araçları, Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu ve Yemliha mahallelerinde düzenlenen programlarla muhtarlara teslim edildi.

Muhtarlar araçlar için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Rasim Eroğlu da araçla ilgili teknik bilgiler verdi.

Kırsal bölgelerde asfaltın sona erdiği ve itfaiye araçlarının ulaşımının zaman alabildiği noktalarda ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Eroğlu, traktör arkasına takılabilen yangın söndürme aracının bu amaçla tasarlandığını belirtti.

Araçta 3 ton su kapasitesi bulunduğunu aktaran Eroğlu, sistemin dakikada 1200 litre su işleme kapasitesine sahip olduğunu, hızlı müdahale sistemiyle yaklaşık 30 metre mesafeden, hortum sistemiyle ise 60 metreye kadar yangına müdahale edilebildiğini ifade etti.

Gece meydana gelebilecek yangınlara müdahale için araç üzerinde tepe lambasının da bulunduğunu belirten Eroğlu, vatandaşların temiz su ihtiyacında kullanılabilmesi amacıyla 15'er litrelik su tanklarının da araç üzerinde yer aldığını kaydetti.

Teslim programının ardından yangın söndürme aracıyla uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta aracın traktöre bağlanması, su sisteminin çalıştırılması ve yangına müdahale ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA
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