Kayseri\'de 1.7 kg Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de 1 kilo 723 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 1 kilo 723 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.G. (43), Y.T. (35) ve E.K'nin (35) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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