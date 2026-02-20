Kayseri'de 1500 Arı Kolonisi Dağıtılacak - Son Dakika
Kayseri'de 1500 Arı Kolonisi Dağıtılacak

20.02.2026 16:18
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 750 vatandaşa 1500 arı kolonisi dağıtacak. Başvurular 23 Şubat'ta.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın Projesi" kapsamında 1500 arı kolonisi dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arıcılık alanında üretim yapan ve yapmak isteyen vatandaşlara destek verilmeye devam ediliyor.

Proje kapsamında hak kazanan 750 vatandaşın her birine 2'şer adet olmak üzere toplam 1500 arı kolonisi dağıtımı yapılacak. Her bir arı kolonisi, 8 çerçeveden oluşacak.

Destekten faydalanmaya hak kazananlara 16 çerçeve içeren tek katlı 2 kovan ile Kafkas, Karniyol veya birinci melez ırkı arı desteği sağlanacak.

Başvurular 23 Şubat Pazartesi saat 08.00'de başlayacak, 27 Şubat Cuma saat 16.00'da sona erecek.

Başvuru şartları arasında, Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış olmak, Tarım ve Orman Bakanlığı Arı Kayıt Sistemi'nde kayıtlı bulunmak ya da arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen ön lisans veya lisans diplomasına sahip olmak yer alıyor.

Başvurular, belediyenin internet sitesinde yayımlanacak link üzerinden yalnızca online olarak alınacak, şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıca, son 2 yıl içinde Büyükşehir Belediyesinin arıcılıkla ilgili desteklerinden faydalanan kişilerin başvuruları da kabul edilmeyecek.

Kaynak: AA

