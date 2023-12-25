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Kayseri'de 46 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 46 kişi yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonlarda 13'ü firari hükümlü aranan 46 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 13 hükümlü cezaevine gönderildi ve 5 zanlı tutuklandı.

Kayseri\'de 46 kişi yakalandı
25.12.2023 - 18:05,
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Kayseri'de polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 13'ü firari hükümlü aranan 46 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 10 ay ila 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü ile 33 aranan şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 hükümlü cezaevine gönderildi.

Arama kararı bulunan 33 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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