Kayseri'de Apartman Çatısında Yangın: Hasar Oluştu - Son Dakika
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Kayseri'de Apartman Çatısında Yangın: Hasar Oluştu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Osmangazi Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında malzemenin ısıtılması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadaki insanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda apartmanın çatısında hasar meydana geldi. Ayrıca, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yangın sırasında çatıdaki bir kişinin itfaiye aracından uzatılan sepete atladığı görülüyor.

08.07.2024 15:53
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Osmangazi Mahallesi 54. Sokak'taki 8 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında yalıtım yapılan malzemenin ısıtılması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, apartmanın çatısında hasar oluştu.

Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yangın sırasında çatıdaki bir kişinin itfaiye aracından uzatılan sepete atladığı görülüyor.

Kaynak: AA

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