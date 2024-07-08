Kayseri'de Apartman Çatısında Yangın: Hasar Oluştu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Osmangazi Mahallesi 54. Sokak'taki 8 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında yalıtım yapılan malzemenin ısıtılması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, apartmanın çatısında hasar oluştu.

Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yangın sırasında çatıdaki bir kişinin itfaiye aracından uzatılan sepete atladığı görülüyor.