Kayseri'de aranan firari hükümlü, 11 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

Kayseri'de aranan firari hükümlü, 11 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de hırsızlık suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polisin yürüttüğü çalışmayla yakalandı. 46 yaşındaki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi (46) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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