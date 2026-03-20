Kayseri\'de Bahçede Yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Eriş Sokak'taki müstakil bir evin önündeki boş arazide çıktı. Evin bahçesinde istiflenen sünger ve paletlerin bulunduğu alanda çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile eve sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.