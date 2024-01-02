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Kayseri'de bıçaklı kavgada ölüm: Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavgada ölüm: Zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kayseri\'de bıçaklı kavgada ölüm: Zanlı tutuklandı
02.01.2024 - 16:41,
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Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güllük Mahallesi Bulut Sokak'ta, iki grup arasında çıkan kavgada, yabancı uyruklu A.R.M'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Y'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Melikgazi ilçesinde dün meydana gelen olayda, bıçakla yaralanan A.R.M, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, K.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Devlet Hastanesi, Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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