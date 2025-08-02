Kayseri'de Eğitim Roketi Evin Çatısına Düştü

KAYSERİ'de eğitim için havalandırılan roket, müstakil bir evin çatısına düştü. Evin çatısında hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Talas ilçesi Akçakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Model uçak pistinde bir öğrenci tarafından havalandırılan eğitim roketi, Ziyapaşa Caddesi'nde bulunan müstakil evin çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evin çatısında hasar oluştu.

'YILDIRIM DÜŞTÜ SANDIK'

Ev sahibi Zeki Aktaş, "Olay sırasında dışarıdaydım. Ses çıktı. Bir cıvıltı geldi. Pat diye çatıya düştü. Çatıda birkaç tane kiremit kırılmış. İlk aşamada ne olduğunu anlamadık. Hava yağmurluydu. Yıldırım düştü sandık. Sonra baktık ki parçaları buraya düşmüş. Sahipleri geldi, toplayıp götürdüler. Polise haber verdik. Onlar geldi, inceledi. Sonra ne olduğu anladık. Sadece çatıda birkaç kiremit kırıldı. Şikayetçi olmadık. Böyle olaylar olabilir. Cana gelen bir şey yok, şükür. Zaten deneme atışını yapanlar, çatımızı onarmak için geldiler" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,