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Kayseri'de Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldüren Polis Memuruna 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldüren Polis Memuruna 25 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de, polis memuru Ş.K'nın emniyet binasında tartıştığı tekniker S.S'yi beylik tabancasıyla öldürmesi sonucu yaşanan olayın duruşması sonuçlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ş.K'ya 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kayseri\'de Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldüren Polis Memuruna 25 Yıl Hapis Cezası
11.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:49
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Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis memuru 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ş.K, taraf avukatları ve öldürülen S.S'nin babası C.S. de hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasını yineleyerek sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından son sözü sorulan Ş.K, avukatına katıldığını belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.K'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Polis memuru Ş.K, 14 Eylül 2023'te Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında tartıştığı tekniker S.S'yi beylik tabancasıyla ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldüren Polis Memuruna 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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