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Kayseri'de Fırtına ve Karla Mücadele

Kayseri\'de Fırtına ve Karla Mücadele

Kayseri'de itfaiye ekipleri, kar yağışı ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 olaya müdahale etti.

26.11.2024 16:17
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı ile rüzgar ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 57 araç ve 321 personel ile görevini sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri Kayseri'de yoğun kar yağışı, rüzgar ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale etti. Özvatan, Talas, Melikgazi ve Sarız ilçelerinde meydana gelen ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları, vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

Bu kapsamda, Özvatan'a bağlı Aşağı Boğaziçi Mahallesi, Talas'taki Yenidoğan ve Mevlana mahalleleri, Melikgazi ilçesinde Aydınlıkevler ve Osman Kavuncu mahalleleri ile Sarız ilçesinin Bahçeli ve Damızlık mahallelerinde, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çeşitli hasarlara yol açan olaylar yaşandı.

İtfaiye ekipleri, olaylara anında müdahale ederek, hasar gören alanları güvenli hale getirdi. Yetkililer, vatandaşları kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Hacılar'da kartpostallık manzara

Hacılar ilçesinde, kar yağışının ardından ilçede güzel görüntüler oluştu.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hacılar'da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık manzaralar çıktığını ifade etti.

Ortaseki Ormanları, Bağlar Bölgesi ve Erciyes'in eteklerinin bu mevsimde birer doğal stüdyo haline geldiğini belirten Özdoğan, tüm vatandaşları bu güzellikleri görmeye davet etti.

Kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin de sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Özdoğan, "Hacılar Belediyesi olarak bir yandan karla mücadele çalışmaları yaparken, diğer yandan doğamızın güzelliklerini koruyup tanıtarak turizme katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Hacılar'ı daha yaşanabilir ve ilgi çekici bir yer haline getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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