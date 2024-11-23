Kayseri'de Hayvancılık İçin Su Hattı Kuruldu - Son Dakika
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Kayseri'de Hayvancılık İçin Su Hattı Kuruldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hayvan su ihtiyacını karşılamak için 3,5 km su hattı oluşturuldu.

23.11.2024 14:47
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı güçlendirmek için Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'nde hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla su hattı kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pusatlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin en büyük ihtiyacı olan içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Gerçekleştirilen projede, 1850 metre 110'luk, 1550 metre 75'lik ve 100 metre 32'lik olmak üzere toplam 3 bin 500 metre polietilen boru kullanılarak, sağlıklı ve dayanıklı su hattı oluşturuldu. Bu hat, bölgedeki hayvanların su ihtiyacını karşılayarak, hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üreticilerin yanında olarak onların yaşam kalitesini artıracak projeler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Hayvancılık sektörüne yönelik başlatılan bu tür projelerin Kayseri'nin kırsal kalkınmasına önemli katkı sunduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Hayvancılık İçin Su Hattı Kuruldu - Son Dakika

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