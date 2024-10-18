Kayseri'de Hırsızlar 40 Saatlik Kayıtla Yakalandı

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Kayseri'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izlemesiyle yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "otodan hırsızlık" suçundan aranan M.S. ile S.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 40 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelileri saklandığı ikametgahta gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Araçtan çalındığı belirlenen malzemeler ise sahibine teslim edildi.