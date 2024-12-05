Kayseri'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Süt Yardımı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaptığı süt yardımı uygulamasından 2 yılda 24-60 aylık 3 bin 500 çocuğa 320 bin litre süt yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın başlattığı süt yardımı projesi, Kayseri'de çok sayıda çocuğun sağlıklı büyümesini sağlarken ailelerin ekonomik yükünü hafifletiyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin 24-60 ay arası çocuklarına haftalık olarak 3 litre doğal ve günlük taze süt evlerine teslim ediliyor.

Günlük taze doğal sütler, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğinden temin edilerek hem çiftçiler destekleniyor hem de çocukların beslenmesi ve gelişimine katkı sağlanıyor.

2022 yılında başlanan uygulamayla bugüne kadar 3 bin ailenin yaklaşık 3 bin 500 çocuğuna toplam 320 bin litre süt yardımı gerçekleştirildi.