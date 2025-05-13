Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "cinsel saldırı" suçundan 15 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (34) ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E'yi (36) operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?