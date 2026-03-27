Kayseri'de İki Sürücüye 920 Bin Lira Ceza
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de İki Sürücüye 920 Bin Lira Ceza

27.03.2026 03:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan iki sürücüye toplam 920 bin lira ceza kesildi.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 araç sürücüsüne 920 bin lira ceza uygulandı.

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 34 DTN 965 plakalı kamyonet sürücüsü E.T. polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisin yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacası sonucu sürücü ve ismi alınamayan bir yolcu Ziya Gökalp Mahallesi'nde Ihlamur Köprüsü'nde yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye 685 bin lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücünün 5,5 yıl ehliyetine el konulurken, kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan A.D. yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip ise Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. A.D. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede Küçükali Mahallesi'nde yakalandı.

Araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak, birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirmek gibi suçlardan 235 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 04:17:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.