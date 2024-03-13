Kayseri'de ilkokul öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verildi - Son Dakika
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Kayseri'de ilkokul öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verildi

Kayseri\'de ilkokul öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında Ahmet Kirazgiller İlkokulu öğrencilerine su tasarrufu konusunda eğitim verildi. Eğitimde suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması gibi konular ele alındı. Programda öğrencilere hediyeler verildi ve animasyonlar etkinlikleri düzenlendi.

13.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ tarafından su kaynaklarının korunması, değişen iklim koşullarına uyum ve çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçiren proje kapsamında Ahmet Kirazgiller İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Eğitimde suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programda animasyonlar etkinlikleri de yer aldı.

Kaynak: AA

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