Kayseri\'de İlkokullar Arası Satranç Turnuvası Sona Erdi

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen ilkokullararası satranç takım turnuvası sona erdi.

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen turnuva, A kategorisi 8-9 yaş ve B kategorisi 6-7 yaş olarak gerçekleşti.

Turnuva sonunda dereceye gerin 4 takımdaki 16 öğrenciye, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağladıklarını bildirdi.

Bu tür organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, "Zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu bildiğimiz için geçen yılın başında hayata geçirdiğimiz Kocasinan IQ merkezi evlatlarımızın daha iyi bir şekilde problem çözebilme, düşünme aktivelerinin geliştirilmesi, hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı mücadele edebilme, yeteneklerinin artırılması gibi zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir." ifadesini kullandı.