Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Hasanarpa Mahallesi Bora Sokak'ta bulunan belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde çalışan Fahrettin Ay (62), Ş.A'nın (39) kullandığı kepçenin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ?
Sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?