Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 6 şüpheli ile aranan 17 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 760 makaron, 220 paket kaçak sigara, 4 kilogram tütün, 380 tabanca fişeği, 8 silah parçası ve 7 emtia ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kaçakçılığa Darbe - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?