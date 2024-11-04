Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması 5 kitap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması 5 kitap, 1 lahit mezar ve 655 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonlarda, 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, aranması bulunan 16 kişi de yakalandı.