Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 5 el yazması kitap ve 655 kg kaçak tütün ele geçirildi.

04.11.2024 11:47
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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması 5 kitap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması 5 kitap, 1 lahit mezar ve 655 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonlarda, 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, aranması bulunan 16 kişi de yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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