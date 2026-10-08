Kayseri'de kaputu açılan otomobil kameraya yansıdı, sürücü zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Kayseri'de kaputu açılan otomobil kameraya yansıdı, sürücü zor anlar yaşadı

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Kayseri Melikgazi'de Nalçık Bulvarı'nda seyreden otomobilin motor kaputu aniden açıldı. Görüşü kapanan sürücü zor anlar yaşadı ancak aracı sağa çekmeyi başardı ve kaza olmadı; o anlar karşı şeritten gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kayseri'de seyir halindeyken otomobilin kaputunun açılması, karşı şeritten gelen bir otomobilin ???????araç içi kamerasınca kaydedildi.

Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda seyreden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kaputu belirlenemeyen nedenle aniden açıldı.

Kaputun açılması nedeniyle görüşü kapanan sürücü, trafikte zor anlar yaşadı.

Sürücünün, otomobili güçlükle kontrol ederek yolun sağına çektiği ve herhangi bir kazanın yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan seyir halindeki aracın kaputunun aniden açılması, karşı şeritten gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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