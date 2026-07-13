Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampolde askıda kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda Hisarcık yönüne giden Mahmut M. yönetimindeki 38 AGJ 777 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra şarampole devrilmeden askıda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yardımıyla askıda kalan otomobilden çıkarılan sürücü Mahmut M, ambulansla hastaneye götürüldü.
Askıda kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kontrolden Çıkan Araç Askıda Kaldı - Son Dakika
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