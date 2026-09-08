Kayseri'de motosikletiyle bariyere çarpan 50 yaşındaki sürücü hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de motosikletiyle bariyere çarpan 50 yaşındaki sürücü hastanede öldü

Kayseri\'de motosikletiyle bariyere çarpan 50 yaşındaki sürücü hastanede öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dün akşam motosikletin bariyerlere çarptığı kazada ağır yaralanan Akif Küpeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Akif Küpeli (50), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Akköy-Derinkuyu yolu Güllüceardı mevkiinde meydana geldi. Akif Küpeli'nin kontrolünü kaybettiği 42 V 6891 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, Küpeli ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yeşilhisar, Jandarma, Kayseri, Güncel, Küpeli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de motosikletiyle bariyere çarpan 50 yaşındaki sürücü hastanede öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:25:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de motosikletiyle bariyere çarpan 50 yaşındaki sürücü hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement