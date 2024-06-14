Kayseri'de öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere karneleri verildi ve yaz tatiline başladılar. Ayrıca, okul müdürü Seyit Seher, yeni görev yerine uğurlandı ve tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Aynı zamanda, 4-6 yaş Kur'an kursuna devam eden 60 öğrenci de mezuniyet sevinci yaşadı.

14.06.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Atatürk Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilere karneleri verildi. Son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler yaz tatiline başladı.

Bu arada, okulda 2015 yılından beri müdür olarak görev yapan ve Ağırnas Osman Yüce Ortaokulu'na atanan Seyit Seher, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından çiçekle uğurlandı.

Seher, Sarıoğlan'daki görev süresince birlikte çalıştığı tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, yeni görev yerinde de başarılı çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, 4-6 yaş Kur'an kursuna devam eden 60 öğrenci de mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

Sarıoğlan, Kayseri, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:39:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement