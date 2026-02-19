Kayseri'de Ramazan için Tarihi Yapılar Aydınlatıldı

Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklardaki aydınlatma sistemleri ramazan ayı için ışıklandırılarak bakım ve onarımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki tarihi cami ve caddelerin ışıklandırma bakım onarımını gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde, Bürüngüz Camisi'nin ışıklandırma bakımları yapıldı, mahya düzenlendi, tarihi Kayseri Kalesi, Camikebir ile Hunat Cami ve Medresesi'nin ışıklandırma bakım onarımı sağlandı.

Kale surlarına Türk bayrağı ile "Hoş geldin 11 ayın sultanı ramazan" yazısını yansıtan ekipler, lazer projeksiyon cihazlarıyla surları da ışıklandırdı.

Birçok cadde ve sokağın aydınlatıldığı çalışmalarda motifli figürler de yer aldı.