Kayseri'de şimşekler geceyi aydınlattı
KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak yağışlı hava ile birlikte, şimşekler geceyi aydınlattı.
Kayseri'de akşam üzeri sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışla birlikte ortaya çıkan şimşekler ise resmen geceyi aydınlattı. Ardı ardına çakan yıldırımlar, kameralara yansıdı.
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