Kayseri\'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca voleybol sahası açıldı

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca hayata geçirilen "Köyün Sultanları" projesi kapsamında Yahyalı ilçesinde voleybol sahası açıldı.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 8-16 yaş arası kız çocuklarının sporla tanışması ve verimli zaman geçirmeleri amacıyla hazırlanan proje kapsamında Yahyalı'nın Çubuklu Mahallesi'nde bir okulda yapımı tamamlanan voleybol sahasının açılışı gerçekleştirildi.
Burada konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, Türk gençliğini her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını, "Köyün Sultanları" projesinin de bunlardan biri olduğunu belirtti.
Projenin ilk ayağını Yahyalı'nın Çubuklu Mahallesi'nde başlattıklarını aktaran Yağmur, "Çocuklarımızı internet bağımlılığı, obezite ve her türlü zararlı alışkanlıklardan korumayı hedeflediğimiz çalışmalarımızla tek amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi, vatana millete faydalı, kültür, sanat ve sporla yakından ilgili birer birey haline getirmektir." ifadelerini kullandı.
Okullardaki faaliyetlerinin devam edeceğini ve bir sonraki projelerinin ise "Köyün Efeleri" olduğunu dile getiren Yağmur, şunları kaydetti:
"Yine 8-16 yaş arası erkek çocuklarını sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Biz elimizden geldiği ölçüde gayret göstererek Türk gençliği için neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 1 milyon 445 bin 683 nüfusu olan Kayseri'mizin her yerine ve bireyine ulaşacak projelerimiz devam edecek. Çünkü bugünün gençliği, geleceğin milli serveti ve şerefidir. Unutulmasın ki her bir çocuk ve genç, birer gelecektir. Hepsi Türk milletinin umududur."
Açılışa, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Ülkü Ocakları Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet İpekçi, Ülkü Ocakları Yeşilhisar İlçe Başkanı Deniz Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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