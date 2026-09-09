Kayseri'de Ümit Besen konser alanına nostaljik minibüsle götürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de Ümit Besen konser alanına nostaljik minibüsle götürüldü

Kayseri\'de Ümit Besen konser alanına nostaljik minibüsle götürüldü
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Sanatçı Ümit Besen, Kayseri'de düzenlenen 'Fuar 38' etkinlikleri kapsamında verdiği konser öncesi otelden nostaljik bir minibüsle alınarak fuar alanına götürüldü. O anlar, 'Nikah Masası' parçası eşliğinde cep telefonuyla kaydedildi.

SANATÇI Ümit Besen, Kayseri'de verdiği konserin yapıldığı alana nostaljik minibüsle gitti.

Kayseri'de 1967 yılında başlayan ve yıllar önce de son bulan 'Anadolu Fuarı'na' özlemi dindirmek amacıyla düzenlenen 'Fuar 38' etkinlikleri kapsamında sanatçı Ümit Besen konser verdi. Ümit Besen, konakladığı otelin önünden, daha önce kentte toplu taşıma aracı olarak kullanılan nostaljik bir minibüsle alınarak konser vereceği fuar alanına götürüldü.

O anlar, kafiledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, Ümit Besen'in 'Nikah Masası' parçası eşliğinde minibüste seyahat ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Ümit Besen, Kayseri, Evlilik, Güncel, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Ümit Besen konser alanına nostaljik minibüsle götürüldü - Son Dakika

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