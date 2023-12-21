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Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan 18 yaşındaki eski kız arkadaşını, sokakta av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, duruşmada suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu. Müşteki aile ise en ağır cezayı istedi.

Kayseri\'de Üniversite Öğrencisi Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı
21.12.2023 - 13:57,
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Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan 18 yaşındaki eski kız arkadaşını, sokakta av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Gökhan Çatbaş (21) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban, Baro Başkanı Ali Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın dernekleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Çatbaş, savunmasında, maktul Edanur Çoban ile geçen yıl haziranda tanıştığını ve bu yıl temmuz ayında yüzük takmayı planladıklarını söyledi.

Çatbaş, "Olay günü konuşmaya gitmiştim. Tüfek çantada, çanta da 2 metre ötedeydi. Hakaret ve küfür edince 4 el ateş ettim. İlki havaya, 3'ü üzerineydi. Sonra bir bağırma sesi duydum ve araçla kaçtım. Nevşehir tabelasını gördüm. Yol kenarında bir yerde durdum. Polis gelip gözaltına aldı. Tüfeği olaydan 2 gün önce temin etmiştim. Alkol alıp gitmiştim. Bana 'git, senden adam olmaz' dedi. Maktule ateş ederken 'öl' demedim. Planlayarak yapmadım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki anne Tuğba Çoban ise kızının okuyacağını belirterek, "Okul masraflarını çıkarmak için çalışıyordu. Yüzük, nişan takma yok. Sanık, yalan söylüyor. Katil, Kayseri, Türkiye senden tiksiniyor." dedi.

Baba Akın Çoban da sanığın yalan beyanda bulunduğunu iddia ederek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık Çatbaş'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi ve avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

"Gardiyan olacaktın, cennette bir kuş oldun"

Edanur Çoban'ın ailesi ve yakınları ile duruşmayı takip eden avukatlar, duruşmanın ardından Edanur Çoban'ın fotoğrafı bulunan "Gardiyan olacaktın, cennette bir kuş oldun" yazılı pankart ile adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Anne Tuğba Çoban, adalete güvendiğini belirterek, "Anne olarak Edanur'un arkasındayım. Sütümü sonuna kadar helal ediyorum. İyi ki bir katil annesi değilim. Kızımın geleceği gitti, onun da geleceği gitsin. O da orada çürüsün. Hakimlerden ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Onun oradan çıkıp gün yüzü görmesini kesinlikle istemiyorum. Başka Edanur'lar da bu şekilde öldürülmesin." diye konuştu.

Baba Akın Çoban da 99 gündür bugünü beklediklerini, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Baro Başkanı Ali Köse ve müşteki ailenin avukatı Betül Özbek ise böyle bir olayın bir daha tekrar etmemesi için sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve cezada indirime gidilmemesini talep etti.

Olay

Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül'de, üniversite eğitimi için harçlık biriktirmek amacıyla çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, şüpheli tutuklanmıştı.?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ali Köse, Kayseri, Mahkeme, Yargı, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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