Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma neticesinde düzenlenen operasyonda Ö.D. (41) gözaltına alınırken 528 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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