Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Güncel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda Ü.Y. yakalandı.

Zanlıyla birlikte 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." notuyla operasyonun görüntüsünü paylaştı.