Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda M.D, Y.V, Y.D, Y.K, A.T, B.Ç, E.O. ve E.T. gözaltına alındı.

Aramalarda, 9 parça halinde toplam 49,22 gram narkotik madde, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.