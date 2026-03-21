Kayseri'de Yangın: 2 Yaralı

KAYSERİ'de 3 katlı binanın son katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Düşünce Sokak'ta 3 katlı bir evin son katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin salonunu kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü.

Evde zarara yol açın yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.