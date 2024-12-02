Kayseri\'de yangında ölen işçilerin cenazeleri defnedildi

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır'ın cenazesi, defnedildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Dirmen'in cenazesi, İncesu ilçesindeki Küllü Mahallesi'ne getirildi.

Dirmen'in cenazesi, Cengiz Önal Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına toprağa verildi.

Cenaze namazına, ölen işçinin ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

Hayatını kaybeden işçinin yeğeni Mustafa Dirmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasını kaybetmenin acısını yaşadığını belirtti.

Amcasının bir çocuk babası, kendi halinde, çocuk ruhlu, kimseye zararı olmayan ve herkese yardımcı olan bir insan olduğunu aktaran Dirmen, "Rahmetli amcamın büyük ağabeyi Mehmet Dirmen de Ihlamur Köprüsü'nde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu vefat etti. Bir diğer kardeşi Memiş Dirmen de traktörle seyir halindeyken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mustafa amcamı da yangında kaybettik. Toplam 11 kardeşler, halamın biri de öldü ama kardeşlerden üçü kaza neticesinde hayatını kaybetti." diye konuştu.

Dirmen, yangında ölen amcasının 5-6 ay önce emekli olduğunu, olay günü ise mesaiye kaldığını dile getirdi.

İşçilerden 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Suzan Çakır'ın cenazesi de Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Yassıca köyünde defnedildi.

Öte yandan, yangında ölen işçilerden İmran Oğuz Kayan'ın ise (40) ikindi vakti Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında 30 Kasım'da çıkan yangında, 3 işçi hayatını kaybetmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.

Yangınla ilgili gözaltına alınan Genel Müdür S.T. tutuklanmış, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.