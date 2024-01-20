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Kayseri'de Zabıt Katibi Teminat Paralarını Zimmetine Geçirdi İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Zabıt Katibi Teminat Paralarını Zimmetine Geçirdi İddiasıyla Tutuklandı

Kayseri Barosundan gelen bir avukat şikayeti üzerine, Kayseri Adliyesinde görevli zabıt katibi A.T. hakkında, mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde borçları nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu belirtti.

Kayseri\'de Zabıt Katibi Teminat Paralarını Zimmetine Geçirdi İddiasıyla Tutuklandı
20.01.2024 - 19:25,
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Kayseri'de bir mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zabıt katibi cezaevine gönderildi.

Kayseri Barosundan bir avukatın şikayeti üzerine, Kayseri Adliyesinde görevli zabıt katibi A.T. hakkında, mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mahkeme kaleminde yapılan ilk incelemede yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zabıt katibi, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli A.T'nin ifadesinde, borçları nedeniyle bunu yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Zabıt Katibi Teminat Paralarını Zimmetine Geçirdi İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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