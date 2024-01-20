Kayseri\'de Zabıt Katibi Teminat Paralarını Zimmetine Geçirdi İddiasıyla Tutuklandı

Kayseri'de bir mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zabıt katibi cezaevine gönderildi.

Kayseri Barosundan bir avukatın şikayeti üzerine, Kayseri Adliyesinde görevli zabıt katibi A.T. hakkında, mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mahkeme kaleminde yapılan ilk incelemede yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zabıt katibi, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli A.T'nin ifadesinde, borçları nedeniyle bunu yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.