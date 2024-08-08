Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı: Başka şehirlerden getirilen pastırma ve sucuklar Kayseri ürünlerine zarar veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı: Başka şehirlerden getirilen pastırma ve sucuklar Kayseri ürünlerine zarar veriyor

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, başka şehirlerde uygun olmayan koşullarda ürettirilip kente getirilerek, 'Kayseri pastırması ve sucuğu' diye satılan ürünlerin, coğrafi işaret tescilli ürüne zarar verdiğini söyledi.

08.08.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, başka şehirlerde uygun olmayan koşullarda ürettirilip kente getirilerek, "Kayseri pastırması ve sucuğu" diye satılan ürünlerin, coğrafi işaret tescilli ürüne zarar verdiğini söyledi.

Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbetçilerin tatil için memleketlerine geldiği yaz aylarında, pastırma ve sucuk satışında artışlar yaşandığını belirtti.

Bunu fırsat bilen bazı üreticilerin başka şehirlerde pastırma ve sucuk ürettirip, "Kayseri pastırması ve sucuğu" diye sattığını dile getiren Aras, "Kayseri denilince akla pastırma, sucuk ve Erciyes Dağı gelir. Pastırma ve sucuk, burada yetişen hayvanlardan hijyenik entegre tesislerde geleneksel yöntemlerle üretilmesi ve doğal ortamda kurutulmasıyla yapılır. Burada yüzyıllardır süre gelen pastırma sucuk geleneği ve damak tadı var. Başka yerde üretilen pastırma ve sucukta bu lezzeti bulamazsınız." dedi.

Son dönemlerde tüketicilerden kendilerine Kayseri'den aldıkları sucuk ve pastırma konusunda şikayetler geldiğini aktaran Aras, şöyle devam etti:

"Vatandaşlardan, Kayseri'den sucuk ve pastırma aldıklarını ancak tadın daha önceki yıllarda alınan pastırma ve sucuktan farklı olduğu yönünde dönüşler alıyoruz. Biz bunu başka şehirlerde üretilip Kayseri'de satılan pastırma ve sucuğa bağlıyoruz. Son dönemde bazı şehirlerden kente pastırma ve sucuk getiriliyor, 'Kayseri pastırması ve sucuğu' diye satılıyor. Bu satışlar coğrafi işaret tescilli Kayseri pastırması ve sucuğuna zarar veriyor. Dışarıdan buraya gelen vatandaş, pastırma ve sucuğu Kayseri'de üretildiği için almak istiyor ama bilmeden başka şehirde, başka yöntemlerle üretilen pastırmayı ve sucuğu alıyor. Burada üretilmeyen pastırma ve sucuğun Kayseri pastırması ve sucuğu diye satılmaması gerekir."

"Fırınlarda birkaç günde sucuk ve pastırma çıkarıyorlar"

Yaz döneminde yoğun satış olduğu için kente birçok yerden pastırma ve sucuk getirildiğine dikkati çeken Aras, "Burada sektörün paydaşlarına büyük iş düşüyor. Buna önlem alınmazsa hem coğrafi işareti bulunan pastırma ve sucuğumuzun ismi lekelenecek hem de yerel üreticiler zor durumda kalacak." diye konuştu.

Aras, şehir dışından getirilen pastırmanın üretim maliyetlerinin çok düşük olduğuna değinerek, "Onlarla fiyat anlamında rekabet etme ihtimalimiz yok. Biz 15-20 günlük yoğun bir süreçte, doğal kuruma yöntemiyle ürün üretirken onlar fırınlarda birkaç günde sucuk ve pastırma çıkarıyor. Kayseri'nin en önemli markası olan pastırma ve sucuk, bu şekilde giderse yok olacak. Bunun için tedbir alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ercan Aras, Ercan Aras, kayseri, kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı: Başka şehirlerden getirilen pastırma ve sucuklar Kayseri ürünlerine zarar veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:32:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı: Başka şehirlerden getirilen pastırma ve sucuklar Kayseri ürünlerine zarar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement