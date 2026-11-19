Kayseri Kocasinan'da ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, 372 bin lira ceza yediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan ehliyetsiz sürücü, Nayman Sokağı'nda yakalandı ve 372 bin lira ceza kesildi. Sürücü, kaçma nedenini 'Ehliyetim yoktu.' sözleriyle açıkladı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde motosikletle polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 372 bin lira ceza uygulandı.
Şeker Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 62 AAR 853 plakalı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü K.B.K. kaçmaya başladı.
Sürücü, kovalamaca sonucu Nayman Sokağı'nda yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 372 bin lira ceza kesildi.
Sürücü, bir gazetecinin "Neden kaçtın polisten" sorusu üzerine "Ehliyetim yoktu." dedi.
Kaynak: AA
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