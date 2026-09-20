Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre mangal kıvılcımından çıkan yangın 1 saatte söndü - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre mangal kıvılcımından çıkan yangın 1 saatte söndü

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Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre balkonda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, 2 katlı evin çatısında yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar meydana geldi ve soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de iki katlı bir evde balkonda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım nedeniyle evin çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı evin balkonunda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çatıda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar meydana gelirken soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
KocasinanİtfaiyeKayseriOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre mangal kıvılcımından çıkan yangın 1 saatte söndü - Son Dakika
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