Kayseri Melikgazi'de kuyumcuya giren maskeli şüpheli altın ve gümüş çalıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de Kazancılar Çarşısı'ndaki kuyumcunun cam bölmesi gece kırılarak içeri girildi, bir miktar altın ve gümüş çalındı. Sabah iş yerinde hırsızlığı fark eden dükkan sahibi polise bildirdi; ekipler kaçan maskeli zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde camı kırılarak girilen kuyumcudan altın ve gümüş çalındı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Kazancılar Çarşısı'na gelen yüzü maskeli şüpheli, kuyumcunun kapalı kepenginin yanındaki cam bölmeyi kırarak içeri girdi.
Şüpheli, içerideki bir miktar altın ve gümüşü çalarak olay yerinden kaçtı.
Sabah geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden dükkan sahibi durumu polise bildirdi.
İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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