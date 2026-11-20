Kayseri Melikgazi'de SUV bariyerlere çarptı, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de SUV tipi aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde SUV tipi aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
A.D. (32) idaresindeki 38 ADP 010 plakalı SUV tipi araç, Yeşilyurt Mahallesi Kuzey Çevreyolu çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan K.M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü A.D. ile araçtaki M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
K.M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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