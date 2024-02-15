Kayseri'nin zenginlikleri dizi sektörünün dikkatini çekiyor - Son Dakika
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Kayseri'nin zenginlikleri dizi sektörünün dikkatini çekiyor

Kayseri\'nin zenginlikleri dizi sektörünün dikkatini çekiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi ve tarihi Kayseri Mahallesi gibi zenginliklere sahip olan Kayseri'nin, dizi sektörünün de ilgisini çektiğini açıkladı. Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'nde gerçekleştirilen tanıtım organizasyonları ve TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın çekimlerinin Kayseri'de devam ettiğini belirtti.

15.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi ile tarihi Kayseri Mahallesi gibi zenginlikleri barındıran Kayseri'nin, dizi sektörünün de dikkatini çektiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'nin tanıtımına katkı sağlayacak organizasyonların yanı sıra dizi sektörünün de dikkatini çektiğini belirtti.

Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Soğanlı Vadisi'ne tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi hizmetlerin kazandırıldığını anlatan Büyükkılıç, TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın çekimlerinin Soğanlı Vadisi'nin ardından Kayseri Mahallesi'nde sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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