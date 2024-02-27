Kayseri OSB, Sanayicilere Verilen Hizmetleri Memnuniyet Anketleriyle Ölçüyor

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Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni uygulama ile sanayicilere verilen hizmetler, süregelen iş ve işlemlerden sağlanan memnuniyet ölçülmeye başlandı.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, sanayicilere iyi ve doğru hizmet sunma düsturunun sonuçlarını memnuniyet anketleriyle ölçtüklerini belirtti.

OSB bünyesindeki çeşitli müdürlüklerin, sanayicilerin taleplerine ilişkin yaptıkları iş ve işlemler ile talep olmaksızın sunulan hizmetlerin yarattığı memnuniyeti ölçmeye gayret gösterdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi gibi konulara ilişkin görüşlerine başvuruyoruz. Böyle bir uygulama ile karşılaşan sanayicilerimiz, öncelikle görüşlerinin sorulmasından çok memnun oluyor. Aldıkları hizmetlere ilişkin görüşlerini beyan etme şansı buldukları için de bizlere ayrıca teşekkür ediyorlar. Uygulamamıza ilişkin aldığımız geri dönüşler bizleri oldukça sevindiriyor ve yaptığımız çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anket çalışmamıza katılan tüm sanayicilerimize ve emek veren personelimize teşekkür ediyorum."