Kayseri OSB, Sanayicilere Verilen Hizmetleri Memnuniyet Anketleriyle Ölçüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri OSB, Sanayicilere Verilen Hizmetleri Memnuniyet Anketleriyle Ölçüyor

Kayseri OSB, Sanayicilere Verilen Hizmetleri Memnuniyet Anketleriyle Ölçüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, sanayicilere verilen hizmetlerin memnuniyetini ölçmek için yeni bir uygulama başlattı. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yapılan memnuniyet anketleriyle sanayicilerin hizmetlerden ne kadar memnun olduklarını ölçtüklerini belirtti. Sanayicilerin görüşlerini alarak hizmetlerin yeterliliği ve sonuca ulaşma süresi gibi konuları değerlendiren OSB, geri dönüşlerin olumlu olduğunu ve çalışmanın önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

27.02.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni uygulama ile sanayicilere verilen hizmetler, süregelen iş ve işlemlerden sağlanan memnuniyet ölçülmeye başlandı.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, sanayicilere iyi ve doğru hizmet sunma düsturunun sonuçlarını memnuniyet anketleriyle ölçtüklerini belirtti.

OSB bünyesindeki çeşitli müdürlüklerin, sanayicilerin taleplerine ilişkin yaptıkları iş ve işlemler ile talep olmaksızın sunulan hizmetlerin yarattığı memnuniyeti ölçmeye gayret gösterdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi gibi konulara ilişkin görüşlerine başvuruyoruz. Böyle bir uygulama ile karşılaşan sanayicilerimiz, öncelikle görüşlerinin sorulmasından çok memnun oluyor. Aldıkları hizmetlere ilişkin görüşlerini beyan etme şansı buldukları için de bizlere ayrıca teşekkür ediyorlar. Uygulamamıza ilişkin aldığımız geri dönüşler bizleri oldukça sevindiriyor ve yaptığımız çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anket çalışmamıza katılan tüm sanayicilerimize ve emek veren personelimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Kayseri, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri OSB, Sanayicilere Verilen Hizmetleri Memnuniyet Anketleriyle Ölçüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri OSB, Sanayicilere Verilen Hizmetleri Memnuniyet Anketleriyle Ölçüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement